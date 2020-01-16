聖迭戈AUKUS峰會 公布核潛艇合作細節

美稱澳潛艇不會美澳共同操作

英國《衛報》報道，美國出售的二手核潛艇將用於澳洲自行建造核潛艇前，填補後者2030年代的核潛艇空缺。美國眾議院軍事委員會民主黨第二號人物考特尼（Joe Courtney）周日強調，並非將「破爛玩意（clunkers）強塞給好友及盟友」，他保證澳洲將獲得「最具質素」的潛艇。考特尼又認為外界傳聞澳、美兩軍將共同操作上述核潛艇是「過度炒作」，相信潛艇最終會完全交予澳軍。

英媒：澳潛艇建基英船體配美裝備

英國《每日電訊報》報道，澳洲未來建造的新型核潛艇基於英國的船體和主要系統，並配備美國潛艇武器裝備，如垂直發射系統。澳洲廣播公司（ABC）則報道，南澳省省長馬利諾斯卡斯確認，所有澳洲建造的新潛艇都會在南部的阿德萊德建造。澳洲總理阿爾巴內塞預計，建造新核潛艇的計劃在未來30年將提供2萬個就業機會，尤其是南澳和西澳的船廠和製造業職位。他又形容周一將是該國國防政策的「新曙光」。

（澳洲廣播公司/衛報/中通社）