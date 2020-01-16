英更新戰略文件 指華「劃時代挑戰」 《綜合評估》事隔兩年再出爐 辛偉誠未列中國「威脅」

首次點名提台海局勢

《綜合評估》2023更新版（2023 Integrated Review Refresh，英文簡稱IR23）副題是「應對更多角力與更不穩定的世界」，突顯中美角力升級和俄軍侵烏等全球動盪帶來的衝擊。

一如2021年版本，今次報告有專門欄目談及英國對華政策，指「在中共治下的中國帶來劃時代與體制上的挑戰（an epoch-defining and systemic challenge），影響到（英國）政府政策幾乎每一範疇，以及英國人日常生活」。報告指為回應上述挑戰，英國會加強國家安全保護、跟伙伴結盟合作，並就跟英方利益一致下保持跟中方接觸。

抗暖化、金融穩定需合作

不過，有別其前任卓慧思的主張，辛偉誠未有將中國列為「國家安全威脅」，他指英國需要足夠老練的外交政策方式，不宜簡化成兩個字詞。他指英國有需要在氣候變化和全球金融穩定等全球議題上跟中國合作，《華爾街日報》形容這方式跟美國一致。辛偉誠在該報的專訪中已預告將中國列為「劃時代（和）體制挑戰」，直言中國「有着跟我們完全不同的價值觀」，認為過去數年在國內變得更專制，在國外則更強勢，明顯尋求重塑全球秩序。

2021年版本的《綜合評估》將中國定義為「體制競爭者」（systemic competitor），同時指中國為英國帶來安全、繁榮和價值觀上的體制挑戰；中英雙方在雙邊貿易和投資上皆有受惠，但中國也為英國經濟安全帶來「最大的國家級威脅」。這版本沒有特別強調中國是英國的體制競爭者。

對於正在侵略烏克蘭的俄羅斯，新版《綜合評估》則將其形容為「迫切威脅」（acute threat）。報告又確認英國會繼續在歐洲-大西洋安全上發揮領導作用，同時鞏固英國在「向印太傾斜」中實現的戰略轉移。

一如首相府事前聲明預告，新版《綜合評估》列明未來兩年額外撥款50億英鎊予國防部，協助補充和加強重要彈藥庫存、促進英國核企業現代化，以及資助下一階段的AUKUS潛艇項目。辛偉誠將會把國防開支佔GDP比例的較長遠目標提升至2.5%，並打算在今夏立陶宛北約峰會上牽頭跟盟友討論。

新版《綜合評估》提出的其他措施包括周一起在軍情五處（MI5）成立新的國家安全保護局，為英國企業及組織提供即時專業安全建議、建立經濟威懾倡議以加強執行制裁力量，以及倍增「中國能力計劃」的資金，推出國家安全學院課程，加強政府的國安能力。

（綜合報道）