英研究：前列腺癌可「積極監察」 減治療後遺

研究團隊追蹤英國約1600名患有但沒擴散的前列腺癌男子，追蹤時間中位數為15年。發現不論是接受電療、切除前列腺或積極監察，患者的死亡率都很低，研究中只有3%患者死於前列腺癌。以定期驗血檢測前列腺特異抗原（PSA）水平的患者出現癌症擴散情况，較接受強化治療的患者多，但電療、手術和監察這3個組別患者的死亡率相近。

保患者生活質素

研究中約一半以積極監察跟進病情的患者其後轉介並接受電療或手術，他們只是推遲而沒放棄更徹底的治療。

研究報告上周六（11日）發表於《新英格蘭醫學雜誌》（NEJM）。作者之一、牛津大學外科和泌尿外科教授哈姆迪（Freddie Hamdy）稱結果令人驚喜，他指原預計會看到接受根治性治療男性比先接受監察的患者有生存優勢，但這情况並沒發生。

沒參與研究的美國紀念斯隆-凱特琳癌症中心（MSKCC）泌尿腫瘤學家及前列腺癌外科醫生埃達耶（Behfar Ehdaie）指出，上述研究印證了積極監察是低及部分中等風險前列腺癌的首選療法這一醫學觀點，這可推遲這類病人的手術及治療，改善生活質量，部分人的治療甚至可押後10至15年。

（華爾街日報/CNN）