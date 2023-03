BBC與連尼加商復工 禁言事件餘波未了

BBC上周五以違反持平守則為由,暫停連尼加(Gary Lineker)上周六英超精華節目《今日賽事》(Match of the Day)主持職務,觸發其他體育節目主持、評述專家、足球教練及球員抵制以聲援連尼加,BBC電視、電台體育節目連續兩日受影響,《今日賽事》被迫縮至20分鐘,沒旁述也沒分析,其他體育節目播放時間縮短或被抽調。昨天播出的周日版《今日賽事》(Match of the Day 2)播放時間續被縮短。

上周二(7日)連尼加在個人Twitter批評政府採用了1930年代德國納粹的用語推行「快捕快解」遏止偷渡潮的新法案,惹起政府、保守黨議員、右翼傳媒責難。BBC指連尼加使用社交平台負有持平的「額外責任」,外界反質疑BBC受政治干預。

BBC總裁無意辭職 辛偉誠開腔置身事外

BBC總裁戴維(Tim Davie)否認政府施壓迫使他對連尼加採取行動,強調BBC「非偏左、偏右,或迎合某一政黨」。他為節目調動向觀眾道歉,表示無意辭職,希望連尼加重回大氣電波。他表示準備檢討像連尼加等合約員工的持平守則,希望既能讓主持人表達意見,又能維持BBC中立。

首相辛偉誠上周六發聲明維護新推的反非法移民政策,同時希望連尼加與BBC盡快解決分歧,「不管怎樣,這是他們而非政府的事」。

外界懷疑62歲連尼加能否回歸《今日賽事》之際,《星期日郵報》報道,英國另一電視台ITV已準備提出3倍薪酬向連尼加招手,且任他在Twitter暢所欲言。

(BBC/路透社)