美英澳領袖今晤 定核潛艇合作細節

英今更新《綜合評估》戰略文件

路透社等則報道，澳洲採購的核潛艇將由英國設計，但使用美國零部件，將是美國自1950年代與英國分享核動力技術以來，再度向其他國家提供這項技術，法新社料核潛艇可為澳洲在面對中國擴軍下取得水底優勢。

另外，英國周一會發表更新版的《安全、防衛、發展及外交政策綜合評估》（簡稱《綜合評估》），該份文件在俄軍侵烏前的2021年3月首度發表，定調後脫歐時代的「全球化英國」戰略，這次是首度更新。首相府預告新版《綜合評估》將回應中國政府「愈見令人關切的行為」、俄羅斯侵烏帶來的「嚴重風險」以及英國經濟和能源安全面臨的「混合威脅」。辛偉誠強調，AUKUS核潛艇項目和新版《綜合評估》會令英國安全繁榮，並與伙伴肩並肩同行。

中國外交部發言人毛寧上周四指美英澳3國核潛艇合作「構成嚴重核擴散風險，刺激軍備競賽，破壞亞太地區和平穩定」，敦促對方「多做有利於地區和平穩定的事」。

（衛報/路透社/法新社）