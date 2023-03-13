法退休金改革 示威聲中過首關 37萬人上街未及預期一半 國會最快周四最終表決

法國政府計劃到2030年將退休年齡由62歲提高至64歲，以縮小養老金支出缺口。政府提出的理由首先是法國的退休基金面臨赤字威脅，必須未雨綢繆，其次，隨着人均壽命的遞增，職工的工作年齡也隨之延長是理所當然。法案上周六以195：112票獲參院通過。

執政聯盟下議院未過半釀變數

法案在參院過關，意味政府離法案正式通過邁進一大步。國民議會（國會下議院）和上議院議員組成的聯合委員會，可能在周三（15日）再討論法案文本，若就內容達共識，兩院可能周四最終表決。

由於支持馬克龍的中間派聯盟在國民議會的577席中只佔約250席，未達過半數的289席，法案能否在國民議會過關仍有變數。如果政府擔心不夠票，可引用憲法第49條第3款，在國民議會「未表決」情况下，強行通過審議中的法案。

工會斥馬克龍拒見 促就方案公投

馬克龍上周兩度拒絕工會要求緊急會面，強硬派勞工總聯盟（CGT）秘書長馬蒂內（Philippe Martinez）表示，該舉動令眾工會「非常憤怒」。他批評執政者對數以百萬計民眾上街及罷工的聲音保持沉默，並要求對退休金方案作公投。

然而各工會至上周六仍尋求馬克龍退讓，法國工人民主聯盟（CFDT）副秘書長萊昂（Marylise Léon）向當地傳媒表示正就此作最後嘗試，她形容當時是「最終決戰時刻」。

退休制度改革法案1月公布，觸發多輪示威，上周六一次已是第七輪。工會預期示威人數約100萬。法國內政部說，有36.8萬人參與示威，比預計少逾半。巴黎有4.8萬人參與遊行，比預期的10萬人少，形勢至傍晚失控，部分示威者向安全部隊扔雜物，又焚燒垃圾桶和毁壞窗戶。警方說拘捕32人。

同日多個行業的工會發動罷工，其中交通服務最受影響：法國民航部門被迫取消全國多個機場最少兩成航班。國內及跨國鐵路服務亦受影響，但巴黎上周六市內交通大致暢順，只有部分市郊鐵路服務受罷駛影響。另因清潔工人加入罷工，當天巴黎多處街頭堆起垃圾。

民調：六成撐示威 八成料法案通過

法國BFM電視台上周六發布的民調顯示，有63%法國民眾支持反退休金方案的示威，54%民眾支持罷工及暫停部分民生服務，但78%人認為馬克龍及其政府最終會讓方案通過。

（法新社/RFI/路透社）