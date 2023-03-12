全球首3D打印火箭 佛州再試射

這支名為「人族1」號（Terran 1）的3D打印火箭是歷來最大的3D打印製成品，由加州太空初創企業Relativity Space打造，高33.5米、直徑2.2米，它85%由合金3D打印，包括引擎。它原訂上周三升空，但在最後一刻因推進劑溫度問題取消發射。「人族1」號預計周六升空後8分鐘，會抵達地球低軌道，今次任務是蒐集數據，並證明這些物料能抵受升空和在太空飛行的嚴峻考驗。該火箭載荷量達1250公斤，但今次不會搭載任何貨物。Relativity Space稱，若火箭成功進入低球低軌道，將是首支由私人資助且使用甲烷燃料的火箭首次達成這任務。

成本效益高 零件60日可製成

「人族1」號由使用液態氧和液化天然氣的引擎推動，Relativity Space形容這是「未來推進劑」，最終能為火星之旅提供燃料。該公司現正打造同屬3D列印、但體積更大且可重複使用的「人族R」（Terran R）火箭，可攜2萬公斤貨物，預計明年首飛。

Relativity Space稱，由於3D打印火箭成本效益高、靈活性強且度身訂造，可迅速實現太空民主化。該公司指出，3D打印火箭使用的零件只有傳統火箭的百分之一，「人族1」號和「人族R」能在短短60日內製成。

（法新社）