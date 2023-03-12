排核污水 漁業休養十多年憂白廢

【明報專訊】昨日是日本311核災12周年，外界關注當局計劃於今年春夏之間開始將數以百萬噸福島第一核電站核污水排放出海，一批日本民眾上周五（10日）在經濟產業省的總部外示威，有人高舉「別把污水排放入海！」等標語。福島縣的漁民則慨嘆，當地漁業經過十多年休養生息，本來正回復至接近災前水平，如今生意恐又被打回原形。不過，首相岸田文雄昨日堅持不退讓。
岸田文雄：不可再拖
將排放至福島沿岸海域、含有低量放射性氚的核污水，總量料可填滿500個奧運標準泳池。福島第一核電站營運商東京電力（簡稱東電）發言人向漁民表示，公司有設備確保排放的核污水安全。東電又在網上直播在核電站的儲水池養魚，以證明水質安全。岸田文雄昨日出席311周年紀念儀式時，亦表明不會放棄計劃，說：「這是不可以再拖延的問題。」
路透社上周五（10日）報道，71歲福島縣新地町漁民小野春雄說：「（地震災後）已經12年，魚價正有所回升，我們正期望生意能重回正軌……但現在他們（當局）說將排放核污水，我們將會被打回原形，這實在無法忍受。」福島大學陸水放射生態學准教授和田敏裕指出，當地漁業正回復至近震災前水平，在這個時刻排放核污水令部分漁民憂慮會受影響，形容情况實屬「不幸」。