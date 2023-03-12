排核污水 漁業休養十多年憂白廢

岸田文雄：不可再拖

將排放至福島沿岸海域、含有低量放射性氚的核污水，總量料可填滿500個奧運標準泳池。福島第一核電站營運商東京電力（簡稱東電）發言人向漁民表示，公司有設備確保排放的核污水安全。東電又在網上直播在核電站的儲水池養魚，以證明水質安全。岸田文雄昨日出席311周年紀念儀式時，亦表明不會放棄計劃，說：「這是不可以再拖延的問題。」

路透社上周五（10日）報道，71歲福島縣新地町漁民小野春雄說：「（地震災後）已經12年，魚價正有所回升，我們正期望生意能重回正軌……但現在他們（當局）說將排放核污水，我們將會被打回原形，這實在無法忍受。」福島大學陸水放射生態學准教授和田敏裕指出，當地漁業正回復至近震災前水平，在這個時刻排放核污水令部分漁民憂慮會受影響，形容情况實屬「不幸」。

（路透社/新華社）