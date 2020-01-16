311核災12年 開闢飛車無人機產業 福島拓高科技重新出發

福島縣政府早於2014年開始籌備在地震和核災重災區、該縣東部沿岸「海岸通道地區」發展創新產業，2017年「福島創新海岸」構想正式獲得法律地位，之後提出廢（核）爐、機械人與無人機、能源．環境、農林水產、醫療，以及航空宇宙等6大產業支柱，至今已有逾400間企業在各項資助下，進駐海岸通道地區15個市、町、村的產業園。

6大產業支柱 逾400企業進駐

在各大產業支柱中，尤以機械人與無人機領域備受注目。位於海岸通道地區北部的南相馬市，佔地逾50萬平方米的「福島機械人測試場」（RTF）於2020年3月全面營運，當中包括全國最大的飛行無人機測試區，另有分別測試水中無人機及其他類型機械人的專門設施。專門研製銷售載人空中飛車的東京企業teTra亦有在RTF設立據點。日本政府計劃開闢3條連接南相馬市和浪江町各產業園的永久空中飛車飛行航線，並將於數月內試飛。新加坡《海峽時報》上周五（10日）引述RTF副所長細田慶信表示，他希望測試場有助制訂空中飛車的技術標準、駕駛技巧、適航性、交通管理等操作指引。

「福島創新海岸」構想的另一重要產業支柱是發展環保能源。日本「新能源產業技術綜合開發機構」（NEDO）2020年3月在浪江町開設了佔地22萬平方米的「福島氫氣能源研究場」（FH2R），當中設有6.8萬塊太陽能板，用於產生擷取氫能電解過程的所需能源。設施目前每日所產的潔淨「綠氫」，足夠供150個日本平均住戶1個月使用。FH2R的綠氫前年亦被用作燃點東京奧運會的火炬。

創新轉型計劃吸引年輕人回流

創新轉型計劃亦吸引了離鄉躲避核災的年輕人回到福島縣發展。回鄉工作的27歲青年青木勇斗說，震災影響了他的職業選擇。他目前在日本原子能研究開發機構位於福島楢葉町的技術開發中心任職，研製拆卸廢棄核反應堆的機械人。青木認為：「要讓福島回到過去可能不設實際，但是我相信只有未來有更多人搬來，方能令『重建』得以實現。」

（海峽時報/福島民報/nippon.com）