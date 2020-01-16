CNN：俄搜烏戰場西方軍備 轉贈伊朗拆解仿製

俄持續供武換伊朗支持烏戰

消息人士稱，過去一年，美國、北約及其他西方國家多次發現俄軍奪取較小型的肩托式武器，包括「標槍」（Javelin）反坦克系統及「刺針」（Stinger）防空系統，烏軍有時被迫將這些武器留在戰場上。許多情况下，俄羅斯會將這些軍備運至伊朗拆解和分析，讓伊朗軍方能夠嘗試製造其版本的武器。消息人士稱，俄羅斯認為持續向伊朗提供繳獲的西方武器，可吸引德黑蘭繼續在烏戰中支持莫斯科。

美國官員不認為有關問題是廣泛和有系統的，且烏軍自戰爭爆發以來，一直向美國國防部報告其損失美國提供的裝備，但美國官員承認難以追蹤這些武器。目前不清楚伊朗是否成功將這些美國武器進行「逆向工程」，但德黑蘭過去善於根據繳獲的美國裝備開發武器系統。報道指出，伊朗的Toophan反坦克導彈，就是在1970年代對美國的BGM-71陶式反坦克導彈透過「逆向工程」而製造出來，伊朗在2011年攔截一架美製RQ-170「哨兵」無人機，經「逆向工程」製造出一架新無人機，在2018年曾進入以色列領空。

（CNN）

（俄軍侵烏）