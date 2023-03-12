沙伊復交衝擊 以色列未棄建交沙特

去年底回朝的以色列總理內塔尼亞胡在消息公布時正訪問意大利。一名以國高官向隨團記者提醒稱，利雅得和德黑蘭的重新接觸已開始了約一年，包括互訪。他指沙特感受到西方對伊朗的立場有所減弱，但事件不會影響以色列跟沙特建立外交關係的工作，又說該國與沙特建交的決定性因素在於西方對伊朗態度，而非沙特與伊朗關係的官方性質。

美強調一直有獲沙特知會

以色列智庫國家安全研究院（INSS）海灣問題專家古桑斯基（Yoel Guzansky）向《紐約時報》表示，從象徵意義上，沙特的決定無疑是對以色列的打擊。他分析指，伊朗和沙特會繼續作為對手，沙特和以色列會繼續積極合作應對伊朗，但這可能影響到沙特以更為公開的形式去跟以色列關係正常化。惟以色列前情報高官夏恩認為，沙特跟伊朗和以色列的關係不是相互排斥，以阿聯酋為例，即使它跟以色列加深軍事和貿易的合作，去年仍跟伊朗復交。

中國罕有在中東政治爭鬥中成功發揮調解角色，被指令美國顯得尷尬。白宮國安會發言人柯比強調，利雅得一直有知會華府關於跟德黑蘭的談判，但華府沒有直接參與。他強調拜登政府支持任何降低緊張局勢的努力，同時相信伊朗因內外受壓而走上談判桌。談到沙特與以色列建交的問題，柯比稱不清楚沙伊復交與此有無關係，「但我們顯然繼續支持（以沙）關係正常化」。據美媒較早報道，沙特開出跟以色列建交條件，包括美方提升安全保證（例如列為「非北約主要盟友」）和支援民用核計劃。

也門內戰緩和與否成另一焦點

也門內戰的走向也是另一關注焦點，沙特牽頭的阿拉伯遜尼派國家聯軍，跟獲伊朗支援的胡塞武裝民兵對戰多年，在沙伊復交後局勢有望緩和。

（紐約時報/華爾街日報/路透社）