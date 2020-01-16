寬待公開撐保守黨主持 BBC被轟雙重標準

沒要求道歉或退出節目

有人翻出英國版《飛黃騰達》（The Apprentice）主持人、英國企業家休格（Alan Sugar）去年12月在Twitter發的帖子，指他公開支持約翰遜和保守黨，但沒有被BBC要求道歉或退出節目。有球迷寫道：「BBC腐敗透了。受保守黨控制，愈來愈有法西斯想法。雙重標準太過分了。」

審查報道大自然受破壞節目

與之同時，《衛報》上周五（10日）獨家報道，BBC自然生態節目主持兼監製大衛艾登堡（David Attenborough）新一輯節目圍繞英國大自然受破壞主題，報道引述BBC匿名高層稱，公司「唯恐」內容惹執政保守黨政客和右翼傳媒抨擊，決定不播。

連續發生連尼加和大衛艾登堡事件，令英國市民覺得BBC「出賣靈魂」。記者坎貝爾（Alastair Campbell）等部分人就把矛頭指向親保守黨的英國廣播公司主席夏普（Richard Sharp）。夏普曾捐款40萬鎊予保守黨，又曾協助時任首相約翰遜（Boris Johnson）取得80萬鎊私人貸款，可是在任命過程中並無申報上述的利益衝突。監管機構正審核其政治任命。影子文化大臣鮑威爾（Lucy Powell）批評說，BBC在有上述背景人士當主席下，「絕對沒有同樣的不偏不倚」。不過，辭職壓力日增的夏普強調自己依規矩辦事，而BBC稱夏普沒有編採發言權。

（路透社/衛報/BBC）