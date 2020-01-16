連尼加轟人蛇新政 BBC逼停職 觸發打壓言論質疑 球壇名宿紛退出節目聲援

「新政用詞如納粹」 連尼加惹右派圍攻

辛偉誠政府上周二（7日）提出《非法入境者法案》，擬將乘船偷渡入境申請政治庇護者一律遣送出國，並終身不准申領英國公民身分或入境，以遏止英倫海峽的偷渡潮。62歲的連尼加同日在個人Twitter轉貼內政大臣柏斐文闡述新政策的短片，批評說「天呀，太可怕」。曾接待過難民的他及後駁斥網民的回應，掀起更大爭議。他寫道：「這裏沒有大批（難民）湧入。我們收容的難民遠少於其他歐洲大國。這是針對最脆弱者的一項無比殘忍的政策，用詞上無異於1930年代（納粹）德國所使用的。」連尼加將新政策與納粹掛鈎的說法惹來右派和輿論炮轟，首當其衝的柏斐文公開批評連尼加對新政策的反應具「攻擊性」，首相辛偉誠也不點名批評連尼加一邊拿BBC高薪，一邊漠視非法移民、小艇偷渡的合理憂慮，「令人失望」。

連尼加是英格蘭近代最成功的國家隊前鋒，在1986年世界盃因入球最多而奪得金靴獎，1990年再帶領英格蘭殺入世盃四強。他1994年退役，1999年起每逢周六晚主持BBC旗艦體育節目、全球最長壽足球電視節目《今日賽事》，年薪135萬鎊（約1275萬港元）的他是目前BBC最高薪主持。連尼加以往也曾批評政府處理非法入境者的做法，又或就英國脫歐等議題在個人社交平台置評。

BBC：應避免政治議題上「站邊」

「我們說過，在政黨政治問題或政治爭議方面，他應該避免站邊。」BBC上周五發聲明形容連尼加的體育主持地位「無出其右」，但考慮到其最近社交平台活動違反了BBC要求職員避免在政治議題上「站邊」的守則，故決定暫停其《今日賽事》主持工作，直至得到他使用社交平台「經同意而清晰的立場」。

BBC內外都有聲援連尼加的聲音。《今日賽事》其他擔任評述的球壇名宿如舒利亞、伊恩胡禮、米卡李察士和阿歷斯絲葛，都表示跟連尼加站在同一陣線，拒絕亮相該節目。BBC發言人回應表示「理解他們的立場」，《今日賽事》會在沒有主持或專家評述下如常播出；因部分球員表明支持連尼加，節目也不會訪問球員。另外一些足球評論員和主持都拒絕工作，令BBC昨日多個電台和電視節目要取消或重播舊製作。

BBC工會組織Bectu對公司今次決定「深表憂慮」，BBC前總裁戴克則稱這予人「向政府壓力低頭」的印象，是「自毁信譽」。在野工黨認為停職連尼加是「面對政治壓力下對言論自由的攻擊」。著名電台主持人埃布爾（Stig Abell）批評BBC做法「荒謬」，「自由言論就是自由發言，我們無論在哪裏都應捍衛」。

連尼加未有回應最新發展，他日前表示堅持個人觀點。

（法新社/路透社/衛報/獨立報）