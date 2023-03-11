澳總理訪印度 讚「最高層級」安全伙伴

在峰會後的記者會上，東道主莫迪表示，安全合作是印澳全面戰略伙伴關係的「重要支柱」，而阿爾巴內塞則指兩國在防衛聯繫上達成了「重要」和「具有雄心」的進展，「我們商討了愈來愈不確定的全球安全環境，以及承諾加強澳洲-印度防衛和安全伙伴關係」。

英法峰會討論航母輪流部署印太

二人周四先舉行「板球外交」，阿爾巴內塞到莫迪的家鄉兼政治地盤古吉拉特邦，一同觀賞澳、印板球對抗賽的揭幕日。阿爾巴內塞隨後獲安排登上印度航母「維克蘭特」號。他在艦上發表演說，形容印度是澳洲「最高層級的安全伙伴」，正值歷來最強大的戰略結盟水平，而印度洋是兩國的安全和繁榮核心。阿爾巴內塞確認，由四方安全對話（QUAD）成員（美、日、澳、印）參與的印度馬拉巴爾年度海上軍演，今年會首次移師澳洲海域舉行。

另外，英國首相辛偉誠昨日到巴黎與法國總統馬克龍見面，是這對近鄰5年來首次舉行峰會。英首相府事先預告，討論議題之一是與歐洲其他志同道合盟友在印太地區有永久軍事存在，包括英國「伊利沙伯女王」號和「威爾斯親王」號跟法國「戴高樂」號3艘航母輪流在區內部署。

（路透社/澳洲廣播公司/今日印度/Politico）