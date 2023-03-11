太平洋島國總統斥華掀政治戰爭 京：不符事實

與台外長會面討論建交

帕努埃洛（David Panuelo）過去曾就中國在南太平洋的影響力日增表示關注，而其最近的信件更指一系列威脅或令密克羅尼西亞（Micronesia）變成附庸國。他指控北京在當地挑動「政治戰爭」、賄賂官員，舉例指有前中國駐當地大使敦促當地官員簽署一份帕努埃洛已拒絕的備忘錄，向該官員稱帕努埃洛不需要知情，另有該國官員在中國大使館用餐或出席就職禮後收到大筆錢。他又稱人身安全曾受到以官方身份行事的中國官員直接威脅，去年7月在斐濟出席會議時被2名中國大使館職員跟蹤，又因中國駐當地大使不斷致電，游說他接受中國新冠疫苗而要改電話號碼。帕努埃洛又透露，他上月曾與吳釗燮會面，討論以5000萬美元援助換取建交的可能性。他透露，台灣承諾會接手所有中國大陸正負責的項目。吳釗燮昨日在台灣立法院回應稱報道有些出入，但他確有跟帕努埃洛交換意見。台灣外交部稱，帕努埃洛的信件內容足證北京威權主義對外擴張手段，當局尊重並歡迎密克羅尼西亞與台灣拓展雙邊關係。

在北京，外交部發言人毛寧昨在記者會回應帕努埃洛的指控，形容是對華抹黑，指摘與事實不符，中方絕不接受。

（路透社/法新社/中央社）