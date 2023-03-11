財算案「預告」競逐連任政綱 拜登預留1607億部署印太 應對中國

根據預算案，白宮在10月1日起的下個財政年度，通過國防部的「太平洋威懾倡議」（PDI）投資91億美元（約710億港元）於印太地區，包括添置新型武器系統，以保護盟友及捍衛美國在該區利益，較本年度的61億美元（約476億港元）預算大增近半。美國國務院負責管理及資源的署理副國務卿巴斯（John Bass）前天向記者表示，拜登政府尋求在傳統自主支出撥款以外，尋求法定支出撥款，包括20億美元加強印太地區經濟，以及支持伙伴抵抗中國影響力。

聚焦高質基建合作 抗華「一帶一路」

預算案建議預留4億美元（約31.2億港元）用於「反制中國在全球的特定問題行為」（counter specific problematic PRC behaviors globally）」。《紐約時報》報道，這是抗衡中共在國外的影響力，例如揭露中國的假資訊運動。

另外，眼見中國在太平洋地區影響力日增，拜登的預算案預留71億美元（約554億港元），未來20年資助馬紹爾群島、密克羅尼西亞和帕勞（又稱帛琉）。美方官員承認這在規模上跟中國「一帶一路」倡議無可比擬，但美方聚焦「高質」基建項目。

游離州打「藍領牌」 擬徵25％富人稅

國內方面，預算案大打「藍領牌」，拜登選擇在游離州分賓夕法尼亞州最大城市費城一個勞工培訓中心，發表他形容的「藍領藍圖」（blue-collar blueprint），向富人加稅成為預算案引人關注內容之一。拜登提出，對年收入超過1億美元（約7.8億港元）的家庭，徵收至少25％的富人稅。

雖然預算案同時承諾未來10年內削減聯邦財政赤字3萬億美元（約23.4萬億港元），但共和黨人昨迅速批評預算案，要求削減某些支出，作為提高聯邦債務上限的條件。美媒指出，鑑於共和黨掌控着眾議院，拜登這份預算案不經妥協而能過關的可能性不大。傳媒指預算案闡述了拜登在任期後半段的施政重點，被認為是他競逐連任一些主要政綱的「預告」，因此有人說這份財政藍圖「更像是為2024年準備的政治話題」。

（路透社/紐約時報/衛報）