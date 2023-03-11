漢堡「耶和華見證人」教會槍擊 7屍8命

槍手是前教友 脫離時「不友好」

案發於該市北部格羅斯博斯特爾區（Gross Borstel）的「耶和華見證人」（Jehovah's Witnesses）3層高聚會大樓。警方發言人稱，晚上9時15分（香港時間周五清晨4時15分）有人報案，警員到場後發現有人相信因中槍而重傷，部分人已經死亡，警方其後聽到上層傳出一聲槍響，並在那兒再發現一名死者，相信是吞槍自盡的槍手。住在附近的23歲學生鮑赫（Lara Bauch）向德新社表示聽到約4輪槍聲，每次數槍，每輪相隔約20秒到1分鐘。有居民表示，在事發後僅4至5分鐘，警員就趕到現場。死者包括4男2女受害人身份未明，除了4男2女死者，另有8人受傷，4人重傷。總理朔爾茨譴責事件，該組織的德國分部對事件表示深感悲痛。

警方昨日表示，疑犯是35歲的「Philipp F.」，是耶和華見證人前教友，在約18個月前「在不友好情况下」脫離教會，又稱他合法擁槍，在襲擊中用了9個彈匣。《明鏡》周刊報道，疑犯並非當局所知極端分子。「耶和華見證人」為起源於19世紀末的美國基督教派，但其主張跟傳統基督教有差異。該教派在德有約17.5萬信徒，漢堡約3800人。

警曾收告密 質疑槍手精神狀態

英國《衛報》昨報道，漢堡警方今年1月收到匿名信，指疑犯有精神問題，質疑他擁槍是否恰當。警方2月登門了解，但疑犯讓警員信服他沒問題。

（衛報/法新社/路透社/BBC）