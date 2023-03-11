被控濫權洗錢6罪 大馬前首相拒認

347萬保釋 斥挪用公帑指控誹謗

慕尤丁（Muhyiddin Yassin）昨晨約9時在吉隆坡地方法院應訊，法庭宣讀6項控罪，4項控罪指慕尤丁2020年3月至2021年8月執政期間，以首相和土團黨總裁身分，從3間公司及一名個人收受2.325億令吉賄款；另外兩項是涉嫌收取1.95億令吉（約3.39億港元）非法活動所得款項並存入土團黨賬戶。所涉濫權和洗黑錢控罪一旦罪成，分別可被判囚最高20年及15年。

慕尤丁拒絕認罪，獲准以200萬令吉（約347萬港元）保釋，但須交出護照。他在法庭外召開記者會時表示，自己受到有計劃的「政治指控」，早在反貪污委員會調查完成新冠疫情期間其政府援助土著建築承包商「選擇性招標計劃」（Jana Wibawa）的資金流向前，已由大馬「國家行政中最有權力的人士決定提控」，形容這些人「利用執法機構作為工具，以達到自身政治目的」，是「一場政治掠奪計劃，和有計劃的政治迫害」，理由是執政黨希望在今年7月地方選舉前打擊其陣營。首相安華否認對司法程序有任何干涉。

慕尤丁強調從政50年間一直奉公守法，有關他挪用公帑的指控「完全是誹謗」。他表示，將交由土團黨最高理事會決定他是否繼續擔任該黨總裁，同時呼籲支持者勿上街聲援他，以免加重對其他民眾的負擔。

（星洲日報/馬來西亞東方日報/衛報）