中國外交報捷 沙特走向待觀望

中國過去數月就中東問題積極展開外交工作，國家主席習近平去年12月初出訪利雅得，參與首屆中國-阿拉伯國家峰會，時任副總理胡春華隨即接力訪伊朗，上月北京再邀伊朗總統萊希到訪。連串動作最終為北京成功調解德黑蘭和利雅得爭拗鋪平道路。

然而，沙特接受北京調解，勢令華府感到芒刺在背。儘管沙特是美國傳統盟友，但自2010年代初阿拉伯之春（華府放棄親沙特的中東獨裁者令其倒台）以至華府轉向亞洲（變相降低中東在美國外交戰略的重要性），沙特愈見憂慮區內浮現安全真空，故更為主動出擊，跟區內地緣政治最大對手伊朗競爭——伊拉克、敘利亞以至也門亂局都是例子。對比特朗普任內被質疑對利雅得過分友好，拜登政府卻因沙特異見記者卡舒吉暗殺事件以至烏戰對俄制裁等，跟執掌沙特實權的王儲兼首相穆罕默德持續不咬弦。

美前高官：利雅得對冲美政策招數

在特朗普政府曾任白宮國安會涉伊高官的戈德伯格（Richard Goldberg）在Twitter直言，這是美國政策直接造成的利雅得「重大對冲（hedge）招數」，「對沖解除制裁和回到核協議，透過進入中國斡旋的中東架構，對冲美國對（中東）地區的抽身；對美國不是好消息」。

明報記者