北京斡旋 伊朗沙特復交重開使館 王毅：對話與和平的勝利

伊朗塔斯尼姆通訊社（Tasnim）報道，兩國協議於伊朗最高國家安全委員會秘書沙姆哈尼此前數天與沙特代表在北京談判後簽訂。委員會旗下半官方傳媒「努爾新聞網」（Nour News）發布的影片顯示，沙姆哈尼與沙特國務大臣兼國家安全顧問艾班及王毅共同出席簽約儀式，王毅與兩國代表握手。沙特「阿拉伯衛星電視台」（Al Arabiya）指，該國簽約代表是國務大臣兼國家安全顧問穆薩伊德（Musaad bin Mohammed Al Aiban）。3國宣布，沙特和伊朗達成一份協議，包括同意恢復雙方外交關係，在最多兩個月內重開雙方使館和代表機構，安排互派大使，並探討加強雙邊關係。沙特通訊社（SPA）報道，沙特與伊朗同意尊重國家主權、不干預內政並啟動一份2001年簽訂的安全合作協議。塔斯尼姆通訊社報道，兩國外長將開會討論執行協議。

沙伊讚賞中國推動會談成功

中國中央電視台報道，中國、沙特和伊朗昨在北京發表三方聯合聲明，為響應中國國家主席習近平關於中國支持沙特同伊朗發展睦鄰友好關係的積極倡議，穆薩伊德與沙姆哈尼分率兩國代表團，本周一至周五到北京舉行會談。王毅形容，兩國復交是「雙方邁出歷史性一步」，「對話的勝利、和平的勝利」，為當前動盪不安的世界提供了重大利好消息，傳遞了明確信號。沙伊雙方讚賞並感謝中國領導人和政府承辦和支持此次會談，並推動其取得成功。

路透社引述一名伊朗高級安全官員表示，今次協議獲該國最高領袖哈梅內伊認可。該官員指沙姆哈尼以哈梅內伊代表身分赴京，以突顯伊朗領導層支持與沙特復交的決定。

伊朗和沙特政權分屬伊斯蘭教什葉派和遜尼派，兩國在敍利亞和也門內戰分別支持所屬教派勢力，多年來關係不咬弦。沙特2016年處決一名反對該國王室的知名什葉派教士後，伊朗示威者衝擊該國大使館，隨後沙特宣布與伊朗斷交。伊朗德黑蘭「中東戰略研究中心」（CMESS）高級研究員兼記者阿斯拉尼（Abas Aslani）引述沙姆哈尼表示，伊朗總統萊希上月中訪華並與中國國家主席習近平會談，為伊朗和沙特談判「打下基礎」。王毅則強調，習近平從一開始便明確支持此次北京對話，形容對話是中方「全球安全倡議」的一次成功實踐。

美：緩解局勢是拜登政策關鍵

美國白宮國家安全委員會發言人表示，留意到伊朗和沙特復交的報道，指美國原則上歡迎任何有助終結也門內戰和緩解中東緊張的努力，指緩解局勢以及威懾是去年美國總統拜登訪問中東時勾勒的政策關鍵支柱。

（綜合報道）