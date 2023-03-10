連爆示威 格魯吉亞撤回「俄式法律」

反對派：示威至被捕者獲釋

在草案首讀通過當晚，已有數萬人聚集在國會大廈外抗議，周三晚示威持續，部分人向警方擲石和汽油彈，推翻警車，警方施放催淚彈、閃光彈及水炮驅散，單在周二有77人被捕。格魯吉亞夢想黨昨宣布「毫無保留且無條件」撤回外國代理人法案，稱該法案「被誤導方式呈現」，該黨將展開公眾諮詢，「更好地解釋」法案宗旨。反對黨Droa黨代表萊蒙亞拉（Giga Lemonjala）表示，示威會繼續，直至政府正式譴責法案及釋放所有被捕示威者。

引發抗議的外國代理人法案，要求每年從海外獲得20%或以上資金的非政府組織（NGO）及獨立傳媒必須登記為「外國代理人」，否則面臨巨額罰款，法案還將「外國影響力代理人」的範圍擴大到個人，對不遵守規定者的處罰，從罰款進一步提高到最高5年監禁。反對者認為該法案類似俄羅斯2012年通過的外國代理人法，後者用以打壓西方資助的NGO及傳媒。2008年一度被俄羅斯入侵的格魯吉亞普遍存在反俄情緒，當地許多人在俄烏戰爭中支持基輔。

不少示威者也擔心該法案損害格魯亞「入歐」的機會。歐盟駐格魯吉亞代表昨歡迎執政黨撤回有關法案，並呼籲格魯吉亞所有政治領袖以「包容和及具建設方式，恢復親歐盟的改革」。去年歐盟以政治和司法改革停滯不前為由，拒絕給予格魯吉亞歐盟候選成員國地位。

（路透社/法新社/衛報）