美國防部涉阻查俄戰爭罪 《紐時》:憂立先例 恐美軍未來被控

俄軍侵烏已逾一年，被指犯下濫殺平民等戰爭罪行，美國白宮及國務院支持與ICC合作，要俄軍就戰爭罪行負責。政府尋求向ICC提交美國情報機構蒐集的證據，《紐時》稱有關證據包括俄官員故意針對民用設施攻擊，以及從佔領地區擄走數以千計烏克蘭兒童等。

ICC尋求美供情報證據

ICC是據1998年通過、2002年生效的《羅馬規約》而成立。美國法律專家有份協助草擬規約，時任總統克林頓2000年簽署，但未經參議院批准，2002年時任總統小布殊撤回簽署，國會在1999及2002年制定法律，限制政府向ICC提供支持。國會議員去年12月制訂兩項法例，尋求增加俄國為在烏國戰爭罪行負責的機會，其一是擴大美國檢察官管轄權，以起訴外國人在國所犯戰爭罪。另一項是通過撥款法案中有關ICC的規定，允許政府協助調查及起訴與烏克蘭局勢有關的外國人。

情報機構、國務院和司法部都對支援ICC表示支持，然而國防部反對，國家安全委員會（NSC）上月3日曾召開內閣級別的主管官員委員會會議，嘗試解決爭端，但防長奧斯汀仍然反對。美國有反對ICC的意見認為，法院或會被美國的敵人用於起訴在外國作戰的美軍；國防部就指俄國不是《羅馬規約》締約國，美國不應協助ICC調查。

有法律專家認為美國國防部堅持反對立場沒好處，也不會被全球認同。NSC前法律顧問貝林杰（John Bellinger）稱國防部應重新考慮協助ICC的潛在好處，以ICC作為紐倫堡法庭接任者，用作調查和起訴俄羅斯戰爭罪行的工具。

（紐約時報/衛報）

（俄軍侵烏）