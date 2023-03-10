美科學家稱製室溫超導體 中科院觀望

可延電池壽命 遠距離傳電流沒損耗

超導體（superconductor）是在溫度低於某個程度下會顯現出超導現象的材料。超導現象主要會呈現零電阻和完全抗磁兩大特性。雖然許多材料都可成為超導體，但一般要冷卻到約-195.6℃並在極大壓力下方能呈現超導現象，意味難以實際應用。

羅切斯特大學（University of Rochester）機械工程和物理學助理教授迪亞斯（Ranga Dias）及其團隊最近發表報告，稱已創造出能在室溫及較往常低很多的壓力下顯現超導現象的材料。根據周三刊於《自然》的論文，迪亞斯的團隊將結合氫、氮和稀土金屬鑥（lutetium）的材料，放到鑽石高壓砧擠壓，發現材料隨着壓力增加，顏色由藍變粉紅再變紅，團隊於是叫這種超導體為「紅物質」（reddmatter）。團隊發現，「紅物質」在約20.6℃、壓力值145,000psi 情况下呈現超導現象。

團隊成員之一、內華達大學拉斯維加斯分校物理學家薩拉馬特（Ashkan Salamat）說：「未來5年我們會有含超導體零件的裝置」。這意味電話、手提電腦將耗電更少，也不會有能量損失，令電池壽命更長。他說，常溫常壓超導體亦有助應對氣候問題，指出超導電網能無限期儲存太陽能或風能，遠距離電流傳輸將不會有損耗。更有效的儲能和輸電意味能源使用減少，碳排亦能減少。

為高效核聚變鋪路 潔淨能源可期

室溫超導體亦可能為更便宜更高效核聚變機器的出現鋪路，核聚變能源被視為取之不竭用之不盡的潔淨能源，而核聚變機器依賴磁場約束核聚變反應，問題是超導體需要笨重而昂貴的冷卻設備保持低溫。迪亞斯說，超導體未來10年可能在核聚變反應堆建造方面起改變大局作用。

迪亞斯團隊2020年曾發表過論文稱創造出室溫超導體，但由於一些研究員無法複製研究結果，研究數據亦受到質疑，一些科學家甚至指迪亞斯偽造數據，論文去年被《自然》編輯撤回。

中科院物理所昨發表題為《21℃的室溫超導真的要來了？讓子彈再飛一會兒》的文章，談論對迪亞斯團隊的最新室溫超導研究，指出目前很多人對迪亞斯團隊的研究結果持觀望態度，一方面是因為重複實驗結果還沒出來，另一方面或許是因為迪亞斯有「前科」。

（華爾街日報/紐約時報/澎湃新聞）