安華打貪挽經濟 被質疑針對政敵

安華上台後提出「昌明馬來西亞」的施政理念，同時強調杜絕該國的貪污文化。安華上月14日到國會接受質詢，指反貪污委員會（MACC）已從過往多宗重大的貪污案中，起回最少約4.9億令吉（約8.5億港元）資產。他說政府正研究修例，加強對公務員等人舉報懷疑貪腐案件的保護。安華上月初曾警告各界，尤其是政黨領袖，勿以種族和宗教作為濫權和貪污的藉口。

被轟放生盟友巫統貪腐

惟安華的打貪行動被質疑是針對政敵的手段，並不追究政治盟友、鄉村及區域發展部長阿末扎希及其領導的巫統。大馬內政部長賽夫丁日前特例批准巫統主席及署理主席職位不開放競選後，安華昨指內政部長有權作相關決定。他上月中亦曾讚揚阿末扎希未有干預司法程序，要求撤銷其47項貪腐等控罪。

去年大選加入國民聯盟陣營的在野伊斯蘭黨（PAS），署理主席依布拉欣昨批評安華政府不公平對待慕尤丁，並以此掩蓋巫統的黨內選舉醜聞。馬來西亞《新海峽時報》上月24日引述前首相馬哈蒂爾批評，反貪會似乎「相當膚淺」，認為安華政府似乎針對反對黨人士，對其他人不予理會。馬哈蒂爾指巫統在去年大選花費超乎尋常，質疑相關資金來源。

（聯合早報/星洲網/新海峽時報/當今大馬）