話你知：疫下扶助土著承建商 疑成土團黨斂財渠道

3人被捕 黨帳戶遭凍結

選擇性招標計劃2020年11月由國盟政府推行，目的除為加快落實政府建築計劃外，亦旨在援助受新冠疫情影響的土著承包商。計劃至今已有56個工程獲批。上月初傳出土團黨從計劃共收受了逾3億令吉（5.2億港元），MACC因而凍結了該黨帳戶。

至上月21日，土團黨宣傳主任旺賽夫（Wan Saiful Wan Jan）被控從上述計劃處理及收受690萬令吉（約1197萬港元）賄款，該黨泗岩沫區部副主席阿當拉蘭（Adam Radlan Adam Muhammad）亦被控協助提供合約，處理及收款最少410萬令吉（約712萬港元）。暫未知案中的土著承包商如何獲益，以及事件是否剛巧發生在慕尤丁所屬選區。

大馬鄉村及區域發展部長阿末扎希上月底宣布選擇性招標計劃現有共值57億令吉（約99億港元）項目暫被叫停，以調查是否符合財政部程序。

（今日自由大馬/馬來西亞東方日報）