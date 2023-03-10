話你知：疫下扶助土著承建商 疑成土團黨斂財渠道

【明報專訊】馬來西亞反貪污委員會（MACC）正調查國民聯盟（簡稱國盟）前政府涉挪用925億令吉（約1605億港元）振興經濟撥款之際，揭發疫情期間涉63億令吉（約109億港元）的援助土著建築承包商「選擇性招標計劃」（Jana Wibawa）中，時任首相慕尤丁為總裁的土著團結黨（Bersatu；簡稱土團黨）中有成員涉受賄以助承包商中標，最少3名涉案人士被控，土團黨銀行帳戶被凍結。
3人被捕 黨帳戶遭凍結
選擇性招標計劃2020年11月由國盟政府推行，目的除為加快落實政府建築計劃外，亦旨在援助受新冠疫情影響的土著承包商。計劃至今已有56個工程獲批。上月初傳出土團黨從計劃共收受了逾3億令吉（5.2億港元），MACC因而凍結了該黨帳戶。
至上月21日，土團黨宣傳主任旺賽夫（Wan Saiful Wan Jan）被控從上述計劃處理及收受690萬令吉（約1197萬港元）賄款，該黨泗岩沫區部副主席阿當拉蘭（Adam Radlan Adam Muhammad）亦被控協助提供合約，處理及收款最少410萬令吉（約712萬港元）。暫未知案中的土著承包商如何獲益，以及事件是否剛巧發生在慕尤丁所屬選區。
大馬鄉村及區域發展部長阿末扎希上月底宣布選擇性招標計劃現有共值57億令吉（約99億港元）項目暫被叫停，以調查是否符合財政部程序。