大馬政壇風暴 前首相慕尤丁涉貪被捕 濫權洗錢控罪可囚20年 稱安華政府陷害救選情

安華政府去年12月下令調查慕尤丁政府2020年3月至2021年8月執政期間，運用疫情振興經濟方案中6000億令吉公帑時涉違反程序，包括涉挪用925億令吉（約1606億港元）。反貪會在該月15日就挪用公帑案突擊搜查8個政府部門和9間企業，至今拘捕最少一名42歲私人公司行政總裁，他涉居中協調承包商向執政黨尋求不當合約並獲取回佣的。慕尤丁公開否認與案有關。

上月初，反貪會為調查土團黨涉不當收取政治獻金，凍結該黨銀行帳戶。慕尤丁上月18日透露，曾就「選擇性招標計劃」到反貪會作供，但否認自己是疑犯，惟反貪會翌日指慕尤丁是疑犯之一。其後土團黨兩名幹部及一名商人上月底涉在選擇性招標計劃中受賄被控（見另稿）。慕尤丁曾強調，自己從未參與選擇性招標計劃的審批工作，而首相辦公室在事件中的職能只是將申請者名單傳遞至財政部。慕尤丁又說獲時任財政部長提議實施該計劃，以防土著承包商在疫情打擊下倒閉。

慕尤丁周三在社交平台Twitter發文，指再度被要求到反貪會作供，但未有交代原因。

被指挪疫下振經濟萬億公帑

慕尤丁昨早約11時20分到位於布城的反貪會總部錄口供。反貪會昨傍晚發公告，指慕尤丁就疫情振興經濟方案中援助土著承包商的「選擇性招標計劃」（Jana Wibawa）錄口供後，於下午1時被捕，他作為土著團結黨（簡稱土團黨）總裁，將在反貪污、反洗黑錢及反恐融資法令之下面臨數項控罪。

《馬來西亞東方日報》引述消息稱，慕尤丁周五將在地方法院面臨6項指控，包括4項濫權及兩項洗錢罪名。

昨日清晨一度有近百名土團黨及慕尤丁支持者，在反貪會總部外高叫口號聲援他。大馬傳媒引述土團黨領袖此前曾警告一連串風波是安華政府，為在7月舉行的6州選舉中打壓選情領漲的該黨及國盟。

土團黨斥政治檢控 安華否認干預

土團黨總秘書韓沙再努丁昨形容事件是「政治檢控」，但呼籲支持者冷靜應對，昨晚到首都吉隆坡以北鵝嘜縣一處公園集會，為慕尤丁祈禱。慕尤丁昨晚也有到場，他說：「他們（安華政府）對付我，是因為他們害怕國盟……這是選擇性提控，作為降低馬來人及馬來人對國盟支持率的策略。」

安華昨否認調查「出於政治動機」。他此前曾強調未有干預反貪會傳召慕尤丁。

（綜合報道）