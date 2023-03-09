網民起底攝理教會址 台灣分會照辦演唱會

【明報專訊】《以神之名》之中最受關注的是「攝理教」（基督教福音宣教會），該片花了3集揭露教主鄭明析的荒唐淫穢。其教會在韓國有逾100間分會，台灣等海外亦有。《以神之名》監製趙成賢據所蒐資料表示，該教會宣稱有10萬名信徒，目前實際信徒逾1萬，過去最少有一名韓國檢察官因信徒身分被免職。《以神之名》掀起公憤下，韓國社交網絡公開了「攝理教」會址清單，呼籲執法部門搜查。惟基督教福音宣教會否認報道。台灣分會表示將如期於周日晚上舉行「作曲家」鄭明析《愛與人生》交響詩演奏會。
本月16日滿78歲的鄭明析的姓名英文拼音為Jung Myung-seok，自稱「耶穌晨星」（Jesus Morning Star）、「耶穌、彌賽亞、救贖者」（Jesus, Messiah, Savior），JMS亦為該教會代稱。鄭明析1978年以基督教福音派做幌子，自立「基督教福音宣教會」，自創教理，宣講「愛天」，曲解神、愛人、「新婦」，鼓勵信徒「積極愛神（他）」。1990年代後期爆出性罪行後，他2001年起游走馬來西亞、香港、中國大陸等地。2007年5月因性侵女信徒被中國公安拘捕，遞解回韓國服刑至2018年出獄。去年10月，再為2018年2月至2021年9月的強姦涉嫌被捕。