邪教紀錄片監製自保 假信息防內鬼 韓攝製隊屢受恐嚇威脅監視 受害者被阻受訪

韓國文化放送（MBC）監製趙成賢周二接受MBC電台訪問，表示拍攝《以神之名》期間面對邪教勢力騷擾，攝製團隊與受訪者均受到監視、跟蹤和威脅，還有很多次在沒有對外披露過訪問時間的情况下，一做訪問就收到相關教會發來短訊和電話，致使他們草木皆兵。趙成賢說：「那些信息究竟是怎麼外泄呢？令人疑惑的情况確實很多，於是製作團隊沒有共享所有攝製日程，我們甚至懷疑有信徒潛藏於團隊內，要發放假消息應對。」不過他在另一《韓國經濟新聞》訪問中透露，放假消息的做法，最終沒有捉到內鬼。

《以神之名》共8集，透過受害者陳述遭性侵等痛苦經歷，揭示基督教福音宣教會（港稱「攝理教」）教主鄭明析等韓國四大「自稱為神」的邪教人物劣迹及其宗教影響，其一勇敢公開指控鄭明析的是方力申女友、藝術家葉萱（Maple Yip）。

收駭人短訊 伸縮棍電槍傍身

趙成賢說，葉萱為了拍攝該紀錄片由香港飛赴韓國，但每次都有信徒出現阻撓登機，令她需要三度更改機票。另一澳洲受害人在訪問前5分鐘，邪教成員好像預早知道她受訪，發短訊及致電敦促「不要受訪」。趙成賢又憶述懷疑被攝理教監視拍攝，「有一次拍攝中途窗外落雨。受訪者轉頭凝視窗外，忽然收到短訊，寫着『你也望着窗外？望着落雨？』我看見短訊，感到很恐怖」。他自己亦曾被來歷不明車輛跟蹤。他說監製紀錄片15年以來首次要購備伸縮棍和電槍放在車內傍身。

公開黑材料片段未及實際蒐得十分一

趙成賢在訪問中稱，紀錄片中陳述的淫亂、性虐，還有虐兒、壓榨勞力等許多損害尊嚴的情况，都不到實際蒐得的十分之一，部分受害者也對未能公開所有表示可惜。他說，還有許多比紀錄片中更嚴重的性虐內容，形容「非常非常變態」，「製作組拍攝後所受的精神衝擊，一星期都揮之不去」。

趙成賢此前接受《韓國經濟新聞》訪問表示，知道有人批評他們的紀錄片煽情，惟他認為「重要的是全皆事實」。他表示自小身邊不乏邪教受害人，從事製作紀錄片工作後，一直有闡述邪教問題的構想。他說，片中人敢於承認被洗腦、離開教會，與過去斷絕關係，是勇敢的表現，要向他們致敬。

（MBC/韓國經濟新聞）