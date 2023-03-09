格魯吉亞大示威 抗「俄式法律」

「外國代理人」法案首讀通過

格魯吉亞國會以76：13票，大比數一讀通過《外國影響力透明度法》草案，要求所有超過20%資金來自海外的非政府組織（NGO）及獨立傳媒必須登記為「外國代理人」，否則面臨巨額罰款。該草案周二獲執政的格魯吉亞夢想黨76名議員支持，反對派則批評這是「俄式法律」，用以打壓獨媒和公民社會。俄羅斯2012年通過外國代理人法，隨後將之擴大針對和打壓西方資助的NGO及傳媒，白俄羅斯和塔吉克等前蘇聯加盟共和國近年也照辦煮碗。

草案首讀通過後，首都第比利斯數以千計群眾走上街頭抗議，與警方爆發衝突，有人向防暴警察擲石及汽油彈，又在國會外揮舞歐盟及烏克蘭國旗，有人向國會內的議員大叫：「不要俄羅斯法律」、「你們是俄羅斯人」。其中一名示威者說：「我們不想成為前蘇聯一部分，我們想成為歐盟一員，我們想親西方。」防暴警其後施放水炮及胡椒噴霧驅散人群。

正在訪美的格魯吉亞女總統祖拉比什維利（Salome Zourabichvili）支持示威者，她在fb發布影片說：「我與你們站在同一陣線，因為你們今天代表自由的格魯吉亞，格魯吉亞視歐洲為未來，我們不會讓任何人偷走這個未來。」她聲言會否決法案，但人權觀察組織指出，在國會擁有多數議席的格魯吉亞夢想黨可推倒總統否決權。美國駐格魯吉亞大使館稱這是「受克里姆林宮啟發」的法案，不符合格魯吉亞加入歐盟的願景，認為這是「格魯吉亞民主黑暗的一天」。

格魯吉亞超過八成人支持入歐，入歐目標也被寫入憲法中。布魯塞爾現正考慮格魯吉亞申請歐盟成員候選國地位。歐盟外交與安全政策高級代表博雷利周二表明，格魯吉亞的代理人法草案「不符合歐盟的價值觀和標準」。

（BBC/法新社）