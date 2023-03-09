星洲白皮書總結抗疫 8方面表現佳 6項不足

及早買疫苗 保醫療體系

白皮書指出，政府很早就意識到疫苗是最重要的策略，早在2020年4月就成立療法和疫苗專家團隊，篩選和採購疫苗，讓新加坡成為最早獲得疫苗的國家，也是世上疫苗接種率最高的國家，減少重症和死亡人數。副總理兼財長黃循財說：「無論對世界還是對新加坡，疫苗接種都是脫離疫情的重要途徑……從採購到推出疫苗，再到向公眾溝通和提供接種，我認為我們做得很好，這使我們能渡過這場大流行病。這是一個非常重要的戰略。」

另外，白皮書指出，新加坡在保障醫療制度完整、通過支援企業和求職者保障人民生計、為弱勢社群提供額外支援、確保學生學習不受影響、通過有效溝通建立與公眾的信任都是做得好的地方。

太依賴SARS經驗 應對爆疫反應慢

不過，白皮書亦提到6項不足。最主要是政府當初太依賴以往對付SARS的經驗，錯誤假設「不存在無症狀傳播」，因此當外勞宿舍爆疫後反應不夠快，導致情况變得嚴峻。在逐步封關、口罩政策、推出合力追蹤（TraceTogether）追蹤接觸者、制訂安全管理措施和決定讓病患居家康復上，白皮書都指有可改進的地方。

政府表明，白皮書並非是用作自我欣慰之用，而是嘗試了解如何借助成功和避免重犯錯誤，應對下一場疫症。

（聯合早報/海峽時報）