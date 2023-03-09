美情報指親烏團體炸北溪 俄促查 烏政府否認涉事 克宮指報道轉移視線

《華郵》前日引述官員報道，近日美國及歐洲官員取得更多情報，指破壞北溪（Nord Stream）管道行動可能是親烏組織所為。有西方資深保安官員稱，調查事件的國家發現親烏者或團體討論襲擊北溪管道可能性的證據。該官員相信澤連斯基及其親信不太可能批准該行動，指他們都小心避免危及西方對烏支持。

《紐時》報道，美國官員對施襲者及其聯繫所知不多，最新情報顯示他們反俄羅斯總統普京，但沒提及是什麼組織成員、誰指揮或資助行動。檢視過情報的官員稱施襲者很可能是烏克蘭或俄羅斯國民，至於爆炸品很可能是資深潛水員協助放置，而那些蛙人似乎非為軍方或情報機構工作，但可能受過政府專業訓練。

德媒指6人小組策劃 不排除嫁禍烏國

德國《時代周報》（Die Zeit）周二報道，德國調查人員相信事件一個6人小組所為，以遊艇運送爆炸品到現場。涉事遊艇由一間在波蘭註冊、東主為兩名烏國公民的公司租用。該6人包括一名遊艇船長、兩名潛水員、兩名潛水助手及一名醫生，報道稱他們持假護照，去年9月6日從位於波羅的海沿岸的德國港口城市羅斯托克（Rostock）出海，行動所有用設備此前經貨車送到港口，調查人員在涉事遊艇的桌上發現炸藥痕迹。報道說調查人員沒發現襲擊主腦的證據，亦不排除是嫁禍烏克蘭的行動。

連接德國與俄羅斯的北溪管道去年9月26日發生連環爆炸，美國及歐洲最初推測是俄羅斯所為，後來稱沒發現俄國涉事證據。美國名記者赫什（Seymour Hersh）上月初引述一匿名消息人士報道，事件是美國策劃和總統拜登下令，後有挪威參與行動。

《紐時》引述官員稱，北溪管道爆炸事件的調查結果，將對美國為首的援烏聯盟有深遠影響。無論直接或間接暗示烏克蘭涉事，都可能令西方援烏統一戰線難以維持。烏克蘭總統辦公室主任顧問波多利亞克昨在Twitter稱烏國與事件無關，亦表示沒有「親烏破壞組織」的資料。

俄上月促聯國展獨立國際調查

俄羅斯上月向聯合國安理會提交決議草案，要求聯合國秘書長就北溪管道爆炸事件展開獨立的國際調查。俄羅斯常駐聯合國副代表波利揚斯基（Dmitry Polyanskiy）周二表示，《紐時》的報道令俄方提案顯得「非常合時」，說草案將在本月底表決。克里姆林宮發言人佩斯科夫昨向俄羅斯新聞社表示，襲擊北溪管道的肇事者想通過向傳媒爆料轉移注意力，稱俄方至今仍未獲准參與調查事件，相關方應對此作透明調查。

（綜合報道）