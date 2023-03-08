日H3火箭一月兩射失敗 挫太空開發戰略

報道：追求效率省成本反效果

這枚H3火箭在當地時間周二（7日）早上10時半（香港時間早上9時半）左右，搭載用於掌握天災情况的地球觀測衛星「大地3」號，從鹿兒島縣種子島宇宙中心升空，但因第二節火箭未能點火，控制中心在發射約15分鐘後傳送自毁指令，發射宣告失敗。日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）將調查失敗詳情。H3是2001年開始使用的日本現主力火箭H2A的後繼者，運載量是H2A的約1.3倍，H3火箭上月17日也因技術問題在發射前階段中止升空。

專長航太工學的東京理科大學教授米本浩一說，發射失敗將令日本太空開發戰略推遲，「影響極為重大」。 JAXA名譽教授的川泰宣認為，任務失敗令人震驚，「從要打入全球火箭市場的角度來看，不及早找出發生原因，可能會喪失外界信賴」。

九成電子零件來自汽車

《產經新聞》報道，為了爭取更多的民間企業委託發射衛星訂單，團隊採用了異於過往的各種新做法，徹底追求效率。火箭零部件過去都是全新研發專用品，但H3團隊改為利用既有民間零件。例如電子零件約九成來自汽車等，讓發射成本降到H2A的一半左右，分析質疑民間組件品質可能較專門開發的零部件遜色。至於火箭組裝時間，團隊採用3D打印及機械人等，從本來一個月縮短到半個月，但有看法認為品質無法跟專業人員技術相比。

至於主引擎，在冷卻等方面採用獨特的高效率方式，且減少零件量讓結構更簡單，也有助降低成本，但新引擎問題頻傳，讓H3火箭原本預訂在2020年發射的日程兩度延期。

（共同社/中央社/新華社）