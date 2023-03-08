德擬禁用華為中興5G零件

最遲今秋生效

德國電訊顧問公司Strand Consult的研究發現，德國5G網絡對華為的依賴度高達59%。德國《明鏡周刊》和《商報》等傳媒引述知情官員報道，電訊業者用軟件升級的方式，直接將中國電訊設備升級到5G，促使政府向已安裝的設備下手，嚴審控制網絡的軟件和零件。為執行禁令，德國內政部已要求業界提出已安裝華為和中興通訊設備的清單。

報道引述官員稱，俄軍侵烏改變了關鍵基建的風險評估，德國「絕不能像過去對俄羅斯天然氣一樣，在數碼領域也過於依賴」。官員警告在德國電訊網絡大量安裝的華為技術，「讓一國有能力施加政治壓力」。執政社民黨負責數碼政策的議員齊默爾曼亦說，鑑於安全局勢改變，德國再也不能容忍核心網絡有無法完全信任的廠商生產的硬件。

路透社報道，華為發言人不評論可能被封殺的報道，但指過去20年華為在德國和全球擁有「很好的安全紀錄」。中興未有回應路透社提問。

（綜合報道）