報道指華出錢出力插手 駐加大使斥誹謗 加總理受壓查外國干預選舉

加拿大《環球郵報》上月17日引述加拿大保安情報局機密文件報道，在2021年大選中，中國疑出錢出力協助自由黨少數派政府連任，讓對北京較不友好的在野保守黨在大選落敗。報道指杜魯多收到北京干預選舉的情報簡報。

稱中俄伊在民主國製不穩

杜魯多最初試圖淡化有關報道，指大選結果完全由加拿大選民自行投票決定，選舉結果亦沒有受影響，不願承諾公開調查。不過，保守黨及支持自由黨杜魯多政府的新民主黨都主張全面公開調查，國會上周四更通過議案要求政府公開調查。杜魯多上周五仍然拒絕公開調查，稱目前的調查已經足夠，也有機制防止外國干預。

不過，他周一在記者會上改變說法，指一直知道中國、俄羅斯和伊朗等試圖干預選舉，很多國家和非國家實體希望在加拿大和其他地方製造不穩以推動自身利益，稱或許在有生之年難以再找到民主比現在更不穩的時代。他表示，為維護公眾對選舉民主進程及政府機構的信心至關重要，因此會在幾日內任命一名「傑出加拿大人」擔任獨立特別報告員（independent special rapporteur），稱這名特別報告員將獲得廣泛授權，包括可翻查兩次選舉的機密報告，「負責就打擊干預和強化我國民主提出專家建議」，包括是否作公開調查。

授權獨立調查 可閱機密報告

杜魯多也指示加拿大國會國家安全與情報委員會，針對外國干預加拿大選舉展開新的專門調查，並向國會報告結果。杜魯多亦要求監管機構「國家安全和情報審查局」審查加拿大國安機構處理疑似外國干預威脅的方式。

（路透社/法新社/彭博社）