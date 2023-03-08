充氣坦克紙皮無人機 烏迷惑消耗俄戰力

假坦克可發熱騙過紅外線感應

Inflatech公司以軍事保密為由，拒絕證實是否向烏克蘭出售其產品，但承認產量在過去一年大增一倍。Inflatech生產的充氣武器包括坦克、裝甲車及戰機，重約25至90公斤，在戰場上需2至4人操作，可在10分鐘內完成充氣。美國供烏的海馬斯在戰場上有效打擊俄軍之際，Inflatech迄今已製造了數十套海馬斯仿製品。Inflatech總裁弗雷瑟（Vojtech Fresser）稱，如果沒有雙筒望遠鏡，在150至200米外的距離難辨真假。這些誘餌由合成絲製成，用來充氣的發動機也會發熱，可騙過敵人的紅外線感應器。充氣武器價格介乎1萬至10萬美元，弗雷瑟說：「若能令敵人動用貴4倍甚至20倍的武器摧毁這些產品，那在經濟層面上就贏了。」

《航空周刊》（Aviation Week）上周報道，澳洲公司SYPAQ透露正每月向烏軍提供100架紙板製小型無人機，它能飛行120公里，可用來投擲小型炸彈、運送物資和偵察。這款無人機使用軍事級制導系統控制，放飛後毋須再輸入信息，即使不諳英語的士兵也容易操作。該無人機價格約680至3400美元（約5300至2.7萬港元），成本較低，在戰場上被用作消耗品，烏軍已使用這款無人機執行了60次飛行任務。

俄被迫用有60年歷史坦克

此外，英國國防部周一稱，情報顯示，由於俄軍裝甲車在烏戰中折損嚴重，現被迫使用有60年歷史但作了升級的T62坦克作戰。

（法新社/商業內幕/TVP World）

（俄軍侵烏）