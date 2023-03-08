拜登擬走特朗普舊路 恢復拘留非法入境家庭

拜登政府過去兩年基本上已停止拘留非法入境家庭，准許他們暫時入境，然後透過電子腳環、可追蹤的手機或其他方法追蹤他們。不過隨着允許邊境人員迅速將非法入境者遣返的新冠防疫政策將於5月11日屆滿，官員擔心美墨邊境人蛇數目將激增，正探討應對方法。

《紐時》引述5名現任與前任知情官員報道，過去幾天白宮及國土安全部的高級移民顧問已召開多次會議商討各選項，包括恢復拘留非法移民家庭的措施。其中一名官員稱，政府將遵照法院頒令，只會拘留非法移民家庭20天，而非好像以前般拘留數周甚至數月，另一選項是繼續現有做法。路透社引述美國官員稱，拜登政府已開始討論重新啟用得州兩個非法移民家庭拘留中心。

防疫遣返政策將屆滿 憂移民激增

支持者認為，有關措施可阻嚇非法移民家庭入境，但這做法存在爭議，因拘留未成年人士會危害其發育。聯邦政府兩名醫療顧問2018年指出，有被拘留兒童消瘦三分之一，也有腦出血嬰兒5天未獲診治。

（紐約時報/路透社）