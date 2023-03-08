英「快捕快解」人蛇法案 被轟不可行 打擊海路偷渡 接收國問題未解決

可拘留最少28天 不准保釋

柏斐文（Suella Braverman）昨在國會表示，英國等發達國家未來幾年將面對源自非法入境者的「前所未有壓力」，必須讓偷渡者知道「一旦非法進入英國將被捕並迅速遣走」，才能遏止偷渡潮。她提出《非法移民法案》（Illegal Migration Bill），允許當局拘留非法入境者。有關人士被拘留的首28天不准保釋，也不得申請司法覆核。英國獨立電視台批評，這做法等同對付恐怖分子。被拘留者會被轉送盧旺達等第三國或安全的祖國原居地，至於未滿18歲，或是生病、遣送後有受不可逆轉傷害風險者，則可押後遣送，但也不得超過45天。所有法律、人權挑戰均須在遣返後在海外審理。新法不再允許申請人使用「現代奴隸制受害者」資格以抗拒遣返；國會每年可設定收容難民人數上限。她說政府日後會向庇護申請者提供新的安全、合法途徑。

內政大臣防歐人權法院介入

法案有追溯期，意味將來通過成為法律後，昨天非法入境英國者仍有被遞解出境之虞。

法案還顧及日後歐洲人權法院可能介入，為是否遵守命令設定條件。她說：「我們無法就此法案與（歐洲）《人權法》第 19 1(B) 條的兼容性做出明確聲明。」

近年坐小艇循英倫海峽偷渡英國的非法入境者人數持續增加，去年超過4.5萬人，比之前一年增加了60%。偷渡者主要來自阿富汗、敘利亞等衝突國家，約九成都申請政治庇護。英國政府稱，偷渡問題每年浪費公帑30億英鎊（282億港元），安置庇護申請者每天另外支出600萬鎊（5600萬港元）。

柏斐文整段發言提了九次「截停船艇」（stop the boats）。她稱這「新穎」措施合法和符合國際義務，且表現了政府正以「果斷、有分寸、富同情心」的方式行事。

關注團體轟違聯國《難民公約》

惟慈善團體「難民委員會」（Refugee Council）指摘英國破壞了聯合國《難民公約》承諾，令成千上萬名原先合資格申請庇護的「真正難民」，今後將在新法下「像刑事犯般關起來」。在野工黨等稱新措施「行不通」和「不仁」，影子內政大臣庫珀（Yvette Cooper）昨在下議院稱新法案是「騙局」，可能加劇混亂。

遏止英倫海峽偷渡問題，是辛偉誠今年五大首要事務其中一項。偷渡問題纏擾了英國約十年，國內反外來移民情緒是英國2016年脫歐公投通過的一大因素。英國民調機構YouGov去年11月民調顯示，控制移民是繼經濟和醫療衛生的英國第三大議題，87%受訪者不滿政府處理做法。執政保守黨議員催逼辛偉誠處理的壓力愈來愈大。

不過一些保守黨要員告訴《獨立報》，他們恐怕首相如今誇下海口，卻在明年大選前不見成效。一些前高官推測，辛偉誠政府今個方案會遭遇強烈反對，陷入新一波法律戰泥沼，還有可能使政府無法在下次大選前如願脫離歐洲人權法院。

（衛報/路透社/彭博社/獨立報）