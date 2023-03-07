瑞士三角朱古力遷廠 「不夠瑞士」須改包裝

馬特洪峰消失 改稱「瑞士創立」

最早於1908年在瑞士伯恩生產的瑞士三角朱古力，標誌上的山峰是瑞士名勝馬特洪峰（Matterhorn），自1970年沿用至今。英國廣播公司（BBC）周日（5日）引述該朱古力品牌的美國母公司Mondelēz發言人表示，他們正將部分產品生產線搬到斯洛伐克，以滿足全球日益增長的需求和推動品牌成長，但亦因為要符合瑞士政府規定，三角朱古力的包裝須重新設計，捨棄沿用多年的馬特洪峰圖像，改為引入現代流線形的山峰標誌設計，並與三角朱古力的幾何和三角形美學保持一致，包裝上面的文字亦會由「瑞士的」（of Switzerland）改為「在瑞士創立」（established in Switzerland）。

瑞士在2017年推出「瑞士特性」（Swissness）法案，嚴格規管食品、工業產品及服務使用瑞士國旗及其他瑞士象徵的標誌；其中要求食品要標榜為「瑞士製造」，80%原料必須來自瑞士，大部分加工工序亦要在瑞士處理，牛奶及奶製品原料更須百分百來自瑞士，無法在瑞士取得的材料除外，例如可可。

瑞士政府近年嘗試維持瑞士產品的良好聲譽及保護「瑞士商標」免被濫用。《衛報》引述研究報道，部分標榜瑞士製造的產品較其他產地的同類產品定價高20%，奢侈品的售價更會高一半，反映出「瑞士製造」的經濟價值。

（衛報/BBC）