德總理被指暗示華保證不向俄供武 惹揣測

歐盟稱未收到美方指中方供武證據

美國國務卿布林肯等華府高官最近數周表態，關注中國或會供應自殺式無人機等武器予俄羅斯。美媒CNBC上周六（4日）引述消息人士報道，有關中國考慮供武情報是收集自俄官員，其後花數周時間透過其他情報來源證實消息，美國盟友亦提供額外資訊。

然而，朔爾茨周日回應Politico提問時稱，中國已對此作出了保證，他說：「我們全部同意不應有武器付運，中國政府也宣布過不會有任何付運。我們堅持這點，並正在監察。」他在同日播放的CNN訪問中，再指中國對俄供武的話「會有後果」，德方已明確向中方表態，「我對成功獲滿足要求感到相對樂觀，但我們需要察看，並需要非常、非常謹慎」。

朔爾茨上周曾敦促北京不要對俄供武，反而應利用自身影響力游說俄軍從烏克蘭撤出。Politico分析指其言論令人意外，畢竟中方未曾公開拒絕對俄供武的可能性，朔爾茨的說法或反映他收到中方直接轉達至德國的保證。另一線索是歐盟外交安全高級代表博雷利上月表示，在與中共中央外事辦主任王毅會面後，獲告知中方不會向處於戰爭的國家供應武器，目前和未來都不會對俄供武。

中方多次重申對烏戰的立場是「勸和促談」，反駁指「中方擬向俄供武」一說屬捕風捉影，並指摘美國才是烏克蘭戰場最大的武器提供者。

馮德萊恩表示，歐盟尚未看到有關中國考慮對俄供武的證據，但也未回應有關一旦有相關供武情况，歐盟會否支持制裁中國的提問。

另外，英國國防部每日情報更新稱，俄方或已耗盡伊朗製的「見證者-136」無人機。在戰場焦點、烏東重鎮巴赫穆特，烏軍指揮官周日向烏媒承認當地如同地獄，但他們已穩住前線。主攻巴赫穆特的俄國僱傭兵組織瓦格納集團，其創辦人普里戈任上周六（4日）警告彈藥瀕盡，拍片敦促俄國軍方支持，警告麾下傭兵一旦撤退，前線會崩潰至俄羅斯邊境，甚至更遠。

（綜合報道）

（俄軍侵烏）