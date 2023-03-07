德總理被指暗示華保證不向俄供武 惹揣測

【明報專訊】在美國帶頭質疑下，西方各國現正關注中國會否向侵烏俄軍提供武器。德國總理朔爾茨周日（5日）與來訪的歐盟委員會主席馮德萊恩會面後表示，中國已宣布過不會對俄羅斯供應用於侵烏的武器。對此提問的政治新聞網站Politico分析，朔爾茨的說法似乎暗示北京曾直接向德方作出這種保證。馮德萊恩則指歐盟迄今未有收到美方指中方考慮向俄國提供致命支援的證據。
歐盟稱未收到美方指中方供武證據
美國國務卿布林肯等華府高官最近數周表態，關注中國或會供應自殺式無人機等武器予俄羅斯。美媒CNBC上周六（4日）引述消息人士報道，有關中國考慮供武情報是收集自俄官員，其後花數周時間透過其他情報來源證實消息，美國盟友亦提供額外資訊。
然而，朔爾茨周日回應Politico提問時稱，中國已對此作出了保證，他說：「我們全部同意不應有武器付運，中國政府也宣布過不會有任何付運。我們堅持這點，並正在監察。」他在同日播放的CNN訪問中，再指中國對俄供武的話「會有後果」，德方已明確向中方表態，「我對成功獲滿足要求感到相對樂觀，但我們需要察看，並需要非常、非常謹慎」。
朔爾茨上周曾敦促北京不要對俄供武，反而應利用自身影響力游說俄軍從烏克蘭撤出。Politico分析指其言論令人意外，畢竟中方未曾公開拒絕對俄供武的可能性，朔爾茨的說法或反映他收到中方直接轉達至德國的保證。另一線索是歐盟外交安全高級代表博雷利上月表示，在與中共中央外事辦主任王毅會面後，獲告知中方不會向處於戰爭的國家供應武器，目前和未來都不會對俄供武。
中方多次重申對烏戰的立場是「勸和促談」，反駁指「中方擬向俄供武」一說屬捕風捉影，並指摘美國才是烏克蘭戰場最大的武器提供者。
馮德萊恩表示，歐盟尚未看到有關中國考慮對俄供武的證據，但也未回應有關一旦有相關供武情况，歐盟會否支持制裁中國的提問。
另外，英國國防部每日情報更新稱，俄方或已耗盡伊朗製的「見證者-136」無人機。在戰場焦點、烏東重鎮巴赫穆特，烏軍指揮官周日向烏媒承認當地如同地獄，但他們已穩住前線。主攻巴赫穆特的俄國僱傭兵組織瓦格納集團，其創辦人普里戈任上周六（4日）警告彈藥瀕盡，拍片敦促俄國軍方支持，警告麾下傭兵一旦撤退，前線會崩潰至俄羅斯邊境，甚至更遠。
（綜合報道）
（俄軍侵烏）
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