美憂港口吊機蒐情報 華：被害妄想 80%振華重工製 帶路承包商子企

自動化港口設備 可實時分析數據

報道提到的起重機由上海振華重工（ZPMC）生產，該公司是中國交通建設股份有限公司（中交建）的子公司，而中交建是實施中國領導人習近平「一帶一路」倡議的一個主要承包商。這些起重機約20年前進入美國市場，近年已發展成為全球自動化港口行業的主要參與者，與微軟等一些公司合作，連接設備並實時分析數據。振華重工表示，該公司在全球起重機市場的份額約為70%。報道引述一名美國官員稱，美國港口使用的近80%貨櫃起重機，都是振華重工製造。

美官指傳感器可跟蹤貨櫃

官員指出，這些貨櫃起重機雖然造工精良且價廉，但它們備有複雜的傳感器，可以登記和跟蹤貨櫃的來源和目的地，並且採用中國軟件操作，美方甚至專程從中國聘請工作人員以兩年工作簽證方式到當地操作儀器。美國國會去年12月通過的8500億美元國防政策法案，就要求運輸部海事局局長與國防部長等人協商，在今年年底前研究外國製造的起重機是否在美國港口構成網絡安全或國家安全威脅。有業內高層表示，一些港口已轉用瑞士公司提供的軟件操作振華重工的起重機。

駐美大使館：企圖阻經貿合作

中國駐美國大使館一名人員向《華爾街日報》稱，美國對這些起重機的擔憂是一種「被害妄想」，意在阻撓中美經貿合作，又表示打「中國牌」和提出「中國威脅」論是不負責任的，將有損美國自身利益。振華重工沒有回應該報的置評請求。中國外交部發言人毛寧昨天表示：「有關說法完全是草木皆兵，誤導美國民眾。」

近年美國國安部門官員聲稱在中國製造的一系列設備可能有助北京對美國的監視或破壞活動，包括行李檢查系統和電力變壓器。

（華爾街日報）