韓方代賠日治勞役者 民間斥屈辱 外長稱解紛「最後機會」 日美：有利3國合作

韓國政府宣布，2018年韓國法院判決可獲賠償的日本強徵勞動韓國受害者，以及其他同類訴訟的原告人，將由韓國政府行政安全部轄下「日治時代強制動員受害者資援財團」發放賠償。至於資金由民間自發捐獻及韓企提供。

韓國大法院（最高法院）2018年作出3宗裁決，宣判新日鐵住金（原新日本製鐵）、三菱重工等日治年代徵用韓國工人的企業，總共賠償40億韓圜（約2500萬港元）予15名原告人。另有9宗同類案件等待終審判決，及多宗已審但未判的索賠訴訟。

擬由16韓企「自發」撥款基金會

2018年獲勝訴的15名原告，目前得3人尚在。韓國傳媒估計，目前在生而在韓國生活的日治強徵勞工受害者不足1300人。支援受害者的團體於今年1月31日在首爾集會，譴責政府做法。示威者包括現年93歲的原告人梁金德（音譯）。她1944年13歲時被徵用到日本三菱重工的飛機廠工作，她在集會上要求日本企業賠償：「我是在日本受苦的，理所當然由日本賠。」

韓聯社等傳媒報道，政府擬要昔日受惠於《日韓請求權協定》日本資金的浦項製鐵、韓國電力、韓菸人參、韓國鐵道公社、外匯銀行等大概16家韓企「自發」向上述基金會撥款。

在野黨反對方案 民間堅持日本支付

強徵勞工原訟人及其家屬、部分民間團體、在野政黨則強烈反對政府方案，堅持訴訟賠償應由日本支付而非韓國的基金會，指摘政府對日本過分讓步。

當被記者質疑此舉沒有被告的日資企業參與，問題只解決了「一半」，外長朴振答說：「我不同意。以杯水為喻，我的看法是杯子有大半杯水。日後隨着日本的誠意回應，期待那杯子可以盛滿。」

他表示當前半島以至國際局勢嚴峻，有必要與自由民主主義、市場經濟、法治、人權等普世價值觀相近的鄰國日本，攜手為共同利益、和平繁榮合作，「必須在國家利益層面，為了國民打破惡性循環」。他希望通過今趟解決措施，讓韓日兩國跨過矛盾開拓新歷史，並強調說：「我認為這是最後機會。」

韓國政府公布後，日本首相岸田文雄稱韓國是應對國際社會各種問題的「重要合作鄰國」，日美韓需加強戰略合作。美國總統拜登也給予肯定，發聲明說：「這將成為美國最緊密盟友相互合作的劃時代新章。」美國一直希望組構更緊密日韓陣線，抗衡中國、朝鮮，惟兩盟友常受歷史問題羈絆。

同日，韓日分別表示在就日本解除限制半導體原材料等出口「緊密磋商」，以終止相關的世貿訴訟。韓國產業通商資源部部長李昌洋表示，倘解決了外交糾紛，韓日也將邁向產業合作。日本官方消息人士告訴路透社，日韓籌備韓國總統尹錫悅於3月底前訪問東京。共同社說考慮在3月16日和17日。

1910年至1945年朝鮮半島受日本殖民統治時代遺下的歷史問題，包括強徵勞動、「慰安婦」，都是窒礙韓日關係發展的癥結。當年受害的韓國人一直追討日方的道歉和賠償。日本依據1965年《日韓請求權協定》，堅持「已解決」一切歷史索償問題。

（綜合報道）