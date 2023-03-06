「TikTok偵探」擾警查案惹詬病 英網民現場「蒐證」擾民 陰謀論增失蹤者家屬痛苦

警料事主墮河溺斃 一度未見屍

英國45歲白人女子布利（Nicola Bulley）失蹤案，意外觸發了該國前所未見的「全民搜查」熱潮。布利是一名按揭顧問，已婚，兩女兒分別6歲和9歲。她1月27日早上送完孩子上學後在蘭開夏郡聖米迦勒村河邊失蹤。警方查探後推斷她是墮河溺斃。然而，警方蛙人找不到屍體後，衍生始料不及的諸般猜想。

TikTok尤其成為英國「懸案迷」討論「真實個案」的大本營。布利案相關影像的瀏覽數，至2月中已逾2.7億次，遠超其他社交平台的同類影像和帖子。網誌作者、社交平台頻道主播以至網民火熱地談論事件始末，跟進事態發展，不少人更親赴她失蹤的小村莊「重組案情」，競相「協助」警方破案。最終在2月19日，警方因接獲路人舉報，從失蹤河道下游的蘆葦叢發現布利的遺體。

美國丹佛大學犯罪學教授杰弗里．林（Jeffrey Lin）說：「社交平台對真實罪案之入迷，是對罪案入迷的延伸。我們渴望幫忙和充當英雄，只是苦無機會。我們大部分人成不了（聯邦調查局的）高層研究人員，但可以登入TikTok尋找（線索）。」

不過業餘偵探被斥添煩添亂，妄加揣測不負責任。有人還利用案件吸引網絡追蹤者牟利。他們在網上繪影繪聲地分享推論、揣測陰謀論，懷疑失蹤者或其親友是「危機演員」（crisis actor），甚至自認推斷到埋屍所在地而直播「挖掘」。

地方議會領袖批評那些「TikTok偵探」騷擾居民，居民批評短片招來更多好事之徒，為警方添亂，亦不尊重布利的家人。

英國警方的一些資深探員批評，社交網絡偵探持續分散警方對案件的注意力及追查線索的努力。情况嚴重到蘭開夏郡警方為遏止那班業餘偵探，曾頒布48小時的驅散令。一名TikTok用戶因上載搜索現場的短片，觸犯公共秩序法，罰款90英鎊（約850港元）。

TikTok稱採行動遏傳謠及陰謀論

網上世界充斥對布利的可能遭遇猜測，甚至一度有指布利的丈夫是疑兇，這些揣測使她的家人更為痛苦。家屬在發現布利遺體後亦發聲明，主張追究造謠網民的責任。TikTok表示會按使用規則，對散播布利案謠言、陰謀論等的用戶「採取行動」。

（路透社/法新社/英國廣播公司/英國每日快報）

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