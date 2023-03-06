德軍備商擬在烏克蘭建坦克廠

帕珀格在德國《萊茵郵報》前天刊登的訪問表示，萊茵金屬在烏克蘭的工廠擬斥資約2億歐元（約16.7億港元），每年可生產400輛黑豹主戰坦克。他形容與烏克蘭政府的討論前景看好，期望未來兩個月內會有定案。他又指烏克蘭需要600至800輛坦克才有能力戰勝俄軍，因此需要開始趕工。

瑞士《每日導報》報道，萊茵金屬向RUAG尋求回購的96輛「豹1」坦克中，涉及後者2016年從意大利購入的曾使用及未曾使用的坦克。報道引述RUAG發言人表示，萊茵金屬明確表示會在修復坦克後，將其運往烏克蘭。RUAG曾就交易初步徵詢瑞士國家經濟事務秘書處（SECO）意見，獲得負面答覆，但仍可能進一步提呈瑞士最高行政機關聯邦委員會討論。萊茵金屬近日尋求向瑞士回購一批「豹2」型坦克，德國政府指它們將主要用作填補歐洲國家援烏的空缺，不會整批供烏。

NBC：烏軍機師赴英受訓

另外，美國全國廣播公司（NBC）前天報道兩名烏軍機師正在亞利桑那州，作各戰鬥機種的模擬飛行訓練，其後路透社引述美方官員稱，訓練所用者都是烏軍現有機種，不包括引發爭議的美製F-16戰機，而訓練目的是對烏軍作戰能力作評估和給予建議。

（路透社/法新社/NBC）

（俄軍侵烏）