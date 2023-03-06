伊朗女生疑遭投毒事件發酵 家長示威反政府

路透社報道，上周六伊朗有最少10省逾30間學校有女生不適。伊朗國營和半官方通訊社報道，上周六有10多個城市最少300名女生因不明原因出現各種症狀而要接受治療，可能是去年11月事發以來不適人數最多的一天。

懷疑集體中毒事件迄今受害人雖以女生為主，但改革派報章Hammihan報道，西部城市博魯傑爾德一間小學男校亦有中毒個案。

小學男校亦現中毒個案

伊朗過去3個月有數百名女生出現原因不明的不適，伊朗官員相信她們可能是中毒，歸咎是伊朗敵人所為。有政客認為女生可能被反對女童受教育的強硬派伊斯蘭團體針對。

網上片段顯示，德黑蘭西部教育部外上周六有家長聚集，本來抗議女生集體中毒事件，其後變成反政府示威。有示威者高喊：「巴斯基（革命衛隊旗下民兵組織）、革命衛隊，你們是我們的達伊沙（Daesh，阿拉伯國家對「伊斯蘭國」的稱呼）。」德黑蘭另外兩處及伊斯法罕、拉什特等市亦有類似示威。

（路透社/彭博社/法新社）