公海資源分配掀貧富國之爭 成談判癥結

藥物原料寶庫 商機無限

MGR指來自海洋植物、動物、微生物，以及任何含有遺傳功能單位的海洋遺傳物質。這些遺傳資源被廣泛用於藥物、保健品、化妝品等。抗癌藥Havalen是一種合成的大田軟海綿素（halichondrin B）類似物。Halichondrin B是一種從生長在日本沿海的黑色海綿中發現的物質，能夠有效治癒腫瘤。Havalen每年銷售額達3億美元（23.4億港元）。另外，新冠藥「瑞德西韋」（Remdesivir）屬核苷類似物（nucleoside analogue），是在海洋海綿中發現後才開發的一類抗病毒藥物。

可想而知，MGR不僅具科學價值，而且商機無限，在公海發現有價值的資源（例如治癌藥）後誰得益，成為高度政治敏感話題。爭論點在於富國有更多探索深海的資金和資源，但發展中國家則認為他們有權分享這些探索結果以至將來可能產生的利潤，發達國又反駁，如果公司投資不能獲得充足回報，可能失去投資海洋研究的誘因。

說到底，發展中國家的不滿，跟氣候或全球生物多樣性談判時無分別：他們認為他們不應因富國活動產生的問題而受罰。

（衛報/紐約時報）