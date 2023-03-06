拉鋸近20年 聯國締公海保育條約 環團讚「歷史一天」 促各國盡快確認生效

公海全劃保護區 主席：船終靠岸

上周六晚在紐約聯合國總部，聯合國BBNJ跨政府磋商會議的主席、新加坡海洋和海洋法問題大使陳惠菁宣布說：「這艘船終於靠岸了。」與會代表隨之持續鼓掌了好一陣子。《國家管轄範圍以外區域海洋生物多樣性協議》（BBNJ agreement），又稱《聯合國公海條約》（UN High Seas Treaty）。去年12月加拿大蒙特利爾聯合國生物多樣性大會議定，爭取於2030年前能夠保護全球30%陸地和30%海洋；今次達成的條約，正是邁向該目標的重要一環。

聯合國秘書長發言人表示，此條約是在《聯合國海洋法公約》基礎上，工作了近20年的結晶，「這是多邊主義、全球攜手遏止後代子孫面臨海洋健康崩壞趨勢的勝利。這是化解氣候變化、喪失生物多樣性、污染這三大地球危機的關鍵」。

限制捕撈採礦等活動 定期會議監管

新條約下，公海將劃為保護區，並限制捕撈、航行路線、海面以下200米深海採礦等勘探活動。各國有義務去就公海活動，作環境影響評估。協議下將成立締約國會議，定期開會，確保成員執行監管等問題。公海佔全球海洋逾60%、近一半的地球表面。海洋生態能製造全人類所需的五成氧氣，又能通過吸收人類活動釋出的二氧化碳，紓緩全球暖化。然而達成此次協議之前，全球公海僅1.2%受保護。各國有權在公海捕撈、航行、做研究，使海洋生物面對着與日俱益的污染、酸化、過分捕撈、航運頻繁、開採活動等威脅。

為了議定具法律約束力條約以保護公海範圍海洋生物多樣性，使海洋可持續發展，聯合國已商討了超過15年，但大家對融資、捕撈權等意見分歧。今年2月20日起召開的今次會議，談判癥結是「不屬於任何人」的海洋經濟利益，尤其是用於生物技術、製藥等方面的「海洋遺傳資源」利益公平共享問題。會期原定去到3月3日，因談判拖延，結果加時召開了38個小時會議。

富國現時擁有開發深海資源的資金和資源，而沒有能力負擔海洋研究的發展中國家希望獲得更大份額「藍色經濟」利益。不過斯德哥爾摩大學海洋專家布瓦夏克（Robert Blasiak）指出，根本無人知道海洋究竟有多少具價值的資源和該怎樣分配。

（BBC/路透社/法新社/彭博社/衛報）