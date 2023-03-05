為掩飾挪用公款殺妻兒 美司法世家子弟判囚終身

檢察官指默多（Alex Murdaugh）挪用了律師樓和客戶公款總涉900萬美元（約7020萬港元），填補其濫藥和奢華生活的開銷，而他為掩飾個人罪行、轉移金融犯罪視線，殺害知情的妻兒。然而，本案沒有關鍵證據和目擊證人，最有力證據只是幼子遇害前約5分鐘拍的錄影片段，錄得被告的聲音。默多堅稱無辜，僅承認曾作假證供謊報不曾到過兇案現場。

Netflix和HBO製被告紀錄片

默多的家族在南卡州的「低地地區」（Lowcountry）是顯赫百年的司法世家，在1920至2006年間，祖孫三代連續出任南卡州第14巡迴審判區的地方檢察官，當地人甚至將該區稱為「默多的國家」，暗諷該家族操縱地方司法系統。

此案因為Netflix和HBO分別製作《默多家族謀殺案：美國司法世家醜聞》和《低地地區：默多王朝》（Low Country: The Murdaugh Dynasty）的紀錄片，加上Podcast多有談論，以及審訊期間還抖出至少兩宗可疑兇案，惹來美國社會廣泛關注。

（綜合報道）