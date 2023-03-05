殺5子女難抵心理痛苦 母16年後同日安樂死

企圖自殺失敗 住精神病院多年

英國廣播公司（BBC）報道，56歲的雷爾米特（Genevieve Lhermitte）於2007年2月28日在尼韋勒鎮（Nivelles）趁孩子的父親出國時，用刀殺害1子4女，他們當時只有3歲到14歲。雷爾米特事後企圖自殺但沒有成功，最後打電話向緊急部門求助。這宗殺人事件和後來的審判震撼比利時。雷爾米特的律師團在審判中聲稱，她精神失常，不應入獄，但陪審團認定她預謀殺人，她被判處終身監禁，於2019年轉到精神病院。雷爾米特曾於2010年提出民事訴訟，指控一名前精神科醫生的「不作為」導致無法避免這宗謀殺案發生，索償300萬歐元（約2504萬港元），但10年後撤回訴訟。

比利時心理痛苦難治可申安樂死

根據比利時法例，不僅身體遭受無法治癒的痛苦，若一個人被認定蒙受「無法承受」且無法治癒的心理痛苦，也可以選擇安樂死，但當事人必須清楚意識到自己所作的決定，並能以合乎邏輯且一致的方式表達願望。雷爾米特的律師說：「雷爾米特女士遵循這套特定程序，並收集了不同醫學意見。」

雷爾米特的律師科恩（Nicolas Cohen）表示，其當事人在5名子女被殺的2月28日接受安樂死，以象徵性地紀念她的孩子。

比利時去年約有2966人接受安樂死，比2021年增加10%。癌症雖仍是最常見的理由，但官員指在近四分之三的的申請個案中，當事人提出「多種形式的痛苦，包括身體和精神上」。

（BBC/天空電視台）