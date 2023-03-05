拜登切除胸部皮膚癌組織 組顧問團爭取黨內明星助選 候宣布競選連任造勢

醫生稱癒合良好 毋須再治療

白宮上周五（3日）公布，拜登上月16日已於馬里蘭州的沃爾特里德國家軍事醫療中心，接受清除胸部皮膚病變手術。總統專責醫生奧康納（Kevin O'Connor）在致白宮新聞秘書尚皮埃爾的備忘錄中表示，病變組織經活體組織切片檢驗，證實是基底細胞癌（basal cell carcinoma）。拜登那做活檢的位置癒合良好，將按一般醫療保健程序持續接受監察。

皮膚癌現時是香港常見癌症第9位，根據香港癌症基金會資料，基底細胞癌約佔皮膚癌個案的70%-85%。患者會在受陽光曝曬的部位出現腫塊。腫塊形成初期發展緩慢兼無痛感，不大可能轉移擴散往其他器官，致命率低，沒有黑色素瘤或鱗狀細胞癌危險。惟一旦發展至皮膚深層，會損害周邊皮膚，令治療困難，可致毁容，兼增加復發機會。

80歲的拜登是美國史上最年長在任總統，奧康納在其上月的體檢報告中表示，拜登身體大致健康，神經檢查沒有發現可能出現中風、多發性硬化症、柏金遜症，認為拜登「適合履行職務」。至於近年顯見的「步履僵硬」問題，是嚴重的脊柱關節炎、輕微的骨折後足踝關節炎和輕微的足部感覺周圍神經病變造成，拜登在接受物理治療後已改善。

步履僵硬經物理治療改善

不過，拜登連任計劃始終受到年長的問題而備受選民質疑。他最近接受美國廣播公司訪問時亦表示：「國民質疑我的年齡問題是合理的，完全合法的。我唯一能說的是『看我』（watch me）。」

外界推測拜登會於4月間宣布競逐連任。為團結民主黨內領袖和減少對手，拜登團隊正組織「國家顧問委員會」，爭取黨內政治明星為拜登站台、出席活動、亮相電視等助選。美國聯邦眾議員肯納（Ro Khanna）表示，民調反映很多美國人不看拜登的政績，所以他們要20、30名黨內代理人往各城鄉社區傳遞信息；另外藉競選團匯聚各方，彰顯他能招賢納士、知人善用的政治領袖風範。

（路透社/彭博社/CNN/華盛頓郵報）