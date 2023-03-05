美擬設新監管 禁美企投資華特定產業

涵蓋先進半導體量子運算AI

報道指，財政部及商務部前日向國會議員提交報告，顯示該兩部門正考慮就美國在海外投資的先進技術可能構成國安風險，建立一個新監管系統。報告指出，拜登政府可能禁止一些投資，並會蒐集其他投資資訊供未來參考。報告雖未具體提及政府視哪些技術產業有國安風險，但稱涉及可能提高對手軍事能力的領域。報道引述知情人士透露，預計該計劃將涵蓋針對先進半導體、量子運算和部分人工智能的私募股權和創業投資。美國官員希望阻止美國投資者向中國公司提供資金和專業知識，以防北京藉此改善軍事決策的速度及準確性。

財政部在報告中指出，該計劃重點是「防止美國資金和專業知識被利用作威脅我們國家安全」，同時不給美國投資者和企業帶來不必要的負擔。財政部和商務部表示，不久將來會敲定有關政策，並將在下周公布的白宮預算中為計劃尋求額外資源。

聯邦政府長期審查外國對美投資，但制定美國在海外投資規則將是新措施。去年，華府對中國先進半導體和晶片製造設備實施新出口限制，旨在減緩中國軍事發展。《華爾街日報》引述知情者稱，拜登政府數月來一直制定建立新投資規則的行政命令，華府官員與七國集團（G7）盟友接觸，爭取支持限制對華投資。

（華爾街日報）